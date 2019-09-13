Зінченко висміяв зіркового партнера у "Манчестер Сіті" через "ритуал з трусами"

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Олександр Зінченко та Кайл Уокер
Олександр Зінченко та Кайл Уокер / ФК "Манчестер Сіті"

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко запитав у підписників про незвичайний ритуал свого партнера по команді Кайла Вокера.

У власному Instagram Олександр зняв відео, на якому Кайл Вокер засунув труси у кросівки.

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"Хтось скаже мені, чому Кайл Уокер кожен день запихає свої труси в кросівки", – підписав фото Зінченко.

Раніше Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом України. Вартість Олександра на трансферному ринку складає 30 мільйонів євро.

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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