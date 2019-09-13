Зінченко висміяв зіркового партнера у "Манчестер Сіті" через "ритуал з трусами"
Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко запитав у підписників про незвичайний ритуал свого партнера по команді Кайла Вокера.
У власному Instagram Олександр зняв відео, на якому Кайл Вокер засунув труси у кросівки.
Читайте також: Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
"Хтось скаже мені, чому Кайл Уокер кожен день запихає свої труси в кросівки", – підписав фото Зінченко.
Раніше Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом України. Вартість Олександра на трансферному ринку складає 30 мільйонів євро.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі