Зінченко висміяв зіркового партнера у "Манчестер Сіті" через "ритуал з трусами"

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко запитав у підписників про незвичайний ритуал свого партнера по команді Кайла Вокера.

У власному Instagram Олександр зняв відео, на якому Кайл Вокер засунув труси у кросівки.

Читайте також: Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото

"Хтось скаже мені, чому Кайл Уокер кожен день запихає свої труси в кросівки", – підписав фото Зінченко.

Раніше Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом України. Вартість Олександра на трансферному ринку складає 30 мільйонів євро.