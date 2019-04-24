Зінченко вийде у старті "Манчестер Сіті" на дербі проти "Манчестер Юнайтед"

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розпочне перенесений матч 31 туру АПЛ проти "Манчестер Юнайтед" з перших хвилин.

Головний тренер Пеп Гвардіола довірив 22-річному Зінченко місце в стартовому складі.

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Цікаво, що всього в цьому матчі на поле вийдуть три екс-гравця "Шахтаря".  У складі "Сіті" на полі з'явиться також Фернандіньо, в складі "МЮ" – Фред.

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна. Раніше сам Олександр заявляв, що йому на відновлення знадобиться близько десяти днів.

22-річний українець зіграв 24 матчі за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах цього сезону, відзначившись 1 голом і 5 асистами.

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Теги: Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Новини Спорту Спорт Футбол
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