Зінченко вийде в стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч проти "Ліверпуля"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола визначився зі стартовим складом на матч проти "Ліверпуля". "Містяни" зіграють проти "червоних" в рамках Суперкубку Англії.

У стартовому складі "Манчестер Сіті" знайшлося місце для українського футболіста Олександра Зінченка. Українець традиційно зіграє на лівому фланзі захисту.

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Ліверпуль: Аллісон, Александр-Арнольд, Ван Дейк, Вейналдум, Гомес, Орігі, Робертсон, Салах, Фірміно, Фабіньо, Хендерсон

Манчестер Сіті: Браво, Уокер, Стоунз, Отаменді, Зінченко, Додрі, Сілва Д, Де Брюйне, Сане, Сілва Б, Стерлінг

Початок поєдинку "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" – о 17:00. Гра відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

У минулому сезоні "Ліверпуль" програв "Манчестер Сіті" всього один бал у чемпіонській гонці АПЛ. "Містянам" вдалося оформити так званий "золотий хет-трик", здобувши три трофеї на внутрішній арені.

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"Ліверпуль" же вперше з 2005 року зумів виграти "Лігу чемпіонів". Також "мерсисайдці" зіграють у матчі за Суперкубок Англії вперше з 2006-го року. Тоді "червоні" перемогли "Челсі" 2:1. За "синіх" забив Андрій Шевченко.

Результат матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" читайте на Спорт24.