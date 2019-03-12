"Манчестер Сіті" – "Шальке": Зінченко та Коноплянка зіграють з перших хвилин

Англійський "Манчестер Сіті" в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає німецький "Шальке". Команди вже назвали стартові склади на поєдинок.

У стартовому складі "городян" опинився Олександр Зінченко, який традиційно зіграє в захисті.

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"Шальке", де грає Євген Коноплянка, також назвав свій склад. Український півзахисник Коноплянка зіграє зі стартових хвилин.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шальке" розпочнеться, о 22:00.

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