"Манчестер Сіті" – "Шальке": Зінченко та Коноплянка зіграють з перших хвилин

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com

Англійський "Манчестер Сіті" в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає німецький "Шальке". Команди вже назвали стартові склади на поєдинок.

У стартовому складі "городян" опинився Олександр Зінченко, який традиційно зіграє в захисті.

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"Шальке", де грає Євген Коноплянка, також назвав свій склад. Український півзахисник Коноплянка зіграє зі стартових хвилин.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шальке" розпочнеться, о 22:00.

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Теги: Ліга чемпіонів Спорт Футбол Новини Спорту Шальке Манчестер Сіті Євген Коноплянка Олександр Зінченко
Джерело: 24 Канал
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