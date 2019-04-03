Зінченко вкотре потрапив у стартовий склад "Манчестер Сіті" на матч АПЛ

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Український гравець "Ман Сіті" Олександр Зінченко потрапив в стартовий склад на матч 23 туру АПЛ проти "Кардіффа".

Олександр Зінченко, який грав у кожному з останніх 10-ти поєдинків у всіх турнірах (8 в основі), знову виходить у старті команди Гвардіоли.

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Манчестер Сіті: Едерсон – Даніло, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Фернандінью, Фоден, де Брюйне – Марез, Сане, Жезус.

Кардіфф: Етерідж – Пелтьєр, Моррісон, Манга, Беннетт – Гуннарсон, Реллз – Камараса – Хойлет, Д. Мерфі, Ніассе

У 32 турі проти "Фулхема" (2:0) Зінченко провів повний матч. Всього в цьому сезоні українець провів 22 матчі, забив 1 гол і зробив 5 асистів.

Матч АПЛ "Манчестер Сіті" – "Кардіфф" відбудеться у середу, 3 квітня. Початок зустрічі – о 21:45.

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Теги: Манчестер Сіті Олександр Зінченко Новини Спорту Спорт Футбол
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