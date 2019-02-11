Зінченко влітку стане головною трансферною ціллю італійського гранду

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко досі знаходиться в сфері інтересів "Наполі".

Зінченко залишається в списку бажань спортивного директора італійського клубу Крістіано Джунтолі. Про це повідомляє Gonfialarete з посиланням на Il Corriere dello Sport.

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У найближче трансферне вікно "Наполі" буде боротися за Зінченка, який стане однією з головних цілей для італійців.

Раніше італійський клуб вже намагався взяти у оренду Олександра, однак півзахисник вирішив залишитися у Манчестері та боротися за місце у складі "містян".

Олександр Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" влітку 2016 року. У поточному сезоні українець провів 13 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 4 асисти.

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Наполі
Джерело: 24 Канал
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