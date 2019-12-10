Зінченко вперше після травми потрапив у склад "Манчестер Сіті" на матч Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" оголосив попердній склад команди на матч Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо".

Українець Олександр Зінченко потрапив до попередньої заявки на матч, інформує Twitter "містян". Матч проти чемпіона Хорватії може стати першим для гравця збірної України після операції на коліні і курсу реабілітації.

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Воротарі: Браво, Едерсон, Карсон.

Захисники: Вокер, Анхеліньо, Менді, Канселу, Отаменді, Ерік Гарсія, Харвуд-Белліс.

Півзахисники: Гюндоган, Зінченко, Родрі, де Брюйне, Бернарду Сілва, Марез, Фоден.

Нападники: Стерлінг, Габріел Жезус.

В останній раз Олександр виходив на поле в матчі збірної України проти Португалії (2:1) в середині жовтня. Всього в нинішньому сезоні Зінченко зіграв в 9 матчах "містян" у всіх турнірах і не відзначався результативними діями.

"Манчестер Сіті" вже забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Матч у Загребі відбудеться у середу, 11 грудня, початок – о 19:55.