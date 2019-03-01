Зінченко вперше претендує на звання найкращого гравця "Манчестер Сіті"

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко претендує на звання найкращого гравця клубу в лютому.

За це звання українець посперечається з нападниками Рахімом Стрелінгом і Серхіо Агуеро, повідомляє офіційний Twitter "містян". Проголосувати за українця можна за посиланням.

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У лютому Олександр Зінченко зіграв 5 матчів за "Ман Сіті", в яких відзначився двома асистами у матчі проти "Челсі". Зінченко визнаний найкращим гравцем матчу Кубка англійської ліги за оцінками Whoscored.

Спорт 24 повідомляв, що Зінченко встановив нове досягнення у чемпіонаті Англії. "Манчестер Сіті" перемагав у всіх 13-ти матчах чемпіонату, в яких українець виходив на поле. Це найдовша переможна серія футболіста в АПЛ, з моменту початку його кар'єри в елітному дивізіоні чемпіонату Англії.

Також у січні гол Олександра Зінченка претендував на звання найкращого забитого м'яча "Манчестер Сіті".

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