Зінченко вперше програв разом з "Манчестер Сіті" в АПЛ: відео

Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко перервав безпрограшну серію в чемпіонаті Англії.

Сенсаційним кривдником "Ман Сіті" в 5-му турі Прем'єр-ліги став "Норвіч" – 3:2.

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В останній раз "Норвіч" обігравав "містян" на домашній арені ще в 2001 році, коли обидва клуби виступали в Чемпіоншипі.

Рахунок відкрив півзахисник "Норвіч Сіті" Кенні Маклін на 18-й хвилині. В середині першого тайму перевагу "канарок" збільшив хавбек Тодд Кантвелл.

На 45-й хвилині форвард "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро відіграв один м'яч. На початку другої половини відзначився нападник господарів Теему Пуккі. На 88-й хвилині гол забив півзахисник гостей Родріго Ернандес.

Раніше "Манчестер Сіті" разом із Зінченком в складі в чемпіонаті не програвав і лише раз зіграв внічию. У нинішньому сезоні на рахунку 22-річного Зінченко 6 матчів за "містян", в яких він не відзначився результативними передачами.

"Ман Сіті" йде на другому місці в АПЛ, поступаючись лідеру "Ліверпулю" 5 очок. У середу, 18 вересня, команда Гвардіоли в першому турі Ліги чемпіонів на виїзді зіграє проти "Шахтаря".

Відеоогляд матчу Норвіч – Манчестер Сіті