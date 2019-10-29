Зінченко вперше розповів про відновлення після операції на коліні

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко недавно в Барселоні переніс операцію і почав відновлення.

В даний час українець ще знаходиться в Іспанії, але планує вже в п'ятницю, 1 листопада, повернутися в Англію. Реабілітація футболіста займе чотири-п'ять тижнів.

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"Хочу всім подякувати за підтримку. Все йде за планом. Відновлення йде повним ходом. Скоро повернуся на поле", – сказав Олександр Зінченко.

Також Зінченко нещодавно опублікував спільну фото з українським вихованцем школи "Барселони" Родіоном Калашниковим. На цій фотографії можна помітити, що коліно Зінченко перебинтоване. 

Нагадаємо, українець отримав ушкодження перед матчем Ліги чемпіонів проти "Аталанти". Його команда у підсумку здобула розгромну перемогу, а за "Аталанту" забив інший українець Руслан Маліновський.

Через ушкодження Зінченко не зіграє за збірну України у листопаді. 14 числа в "синьо-жовтих" запланований товариський матч проти Естонії в Запоріжжі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Новини Спорту Манчестер Сіті
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