Зінченко вперше у 2019 році зіграє за "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com

Український півзахисник Олександр Зінченко вийде в основному складі "Манчестер Сіті" на матч 26-го туру чемпіонату Англії проти лондонського "Челсі".

Олександр, швидше за все, гратиме на звичному для себе лівому фланзі оборони.

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До цього останній раз Зінченко виходив у матчі АПЛ ще у 20 турі, який відбувся 30 грудня. Тоді "городяни" перемогли "Саутгемптон" 1:3. У тому матчі українець "привіз" гол у свої ворота, але згодом відзначився результативною передачею.

 

 

Також Зінченко у 2019 році виходив за "Манчестер Сіті" у кубкових матчах. Зокрема, Олександр забив розкішний гол у ворота "Бертона" в матчі 1/2 фіналу Кубка ліги.

Зазначимо, що поєдинок "Манчестер Сіті" – "Челсі" розпочнеться о 18.00.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Челсі Олександр Зінченко
Джерело: 24 Канал
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