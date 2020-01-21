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Зінченко вперше у 2020 році вийде у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч АПЛ

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Олександр Зінченко / Twitter

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вийде в стартовому складі "містян" в матчі 24-го туру АПЛ проти "Шеффілд Юнайтед".

При цьому схема показує, що Зінченко буде грати в центрі поля, а не зліва в обороні.

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Днем раніше стало відомо про травму основного лівого захисника Бенжамена Менді. Розстановка показує, що його місце займе Аймерік Ляпорт.

"Містяни" після нічиєї з "Крістал Пелас" у попередньому турі фактично втратили шанси на чемпіонство – їхнє відставання від "Ліверпуля" складає 16 очок при наявності гри в запасі у мерсисайдців.

"Шеффілд Юнайтед" приємно дивує, набравши після 23-х турів 33 очки. Підопічні Кріса Вайлдера цілком можуть замахнутися на єврокубки, адже відстають від 5-го місця, яке наразі посідає МЮ, лише на 1 бал. Більше того – "клинки" пропустили лише 22 голи, що є другим показником Прем'єр-ліги після "Ліверпуля".

Матч "Шеффілд Юнайтед" – "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 21 січня. Початок зустрічі – о 21:30.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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