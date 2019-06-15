Зінченко вперше засвітив фото зі своєю дівчиною

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко проводить свою відпустку в компанії коханої дівчини відомої української телеведучої Влади Седан.

Олександр Зінченко опублікував перше спільне фото в Instagram з Владою Седан.

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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Спорт 24 писав, що про відносини між Зінчеком і Седан вперше стало відомо після того, як гравець національної збірної України поцілував журналістку в прямому ефірі після перемоги над Сербією (5:0).

А вже через кілька днів, перед матчем збірної України з Люксембургом, Зінченко сам підтвердив відносини з Владою.

Як відомо, Зінченко давно знайомий з Владою Седан. Ще в минулому році він виклав сторіз з Туреччини, де перебував у відпустці разом з колишніми партнерами по "Шахтарю". Ось тільки тоді хавбек "Ман Сіті" був єдиним з компанії, хто приїхав на відпочинок без другої половинки – на той момент журналістка зустрічалася з форвардом Андрієм Борячуком.

Зінченко в минулому сезоні здобув три титули з "Манчестер Сіті". Причому в другій частині сезону український півзахисник закріпився в якості основного, хоч і виступав на позиції флангового захисника.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Олександр Зінченко
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