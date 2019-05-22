Зінченко "засвітився" з футболістами "Шахтаря" перед дербі з "Динамо": фото

Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко завітав на центральний матч 30-го туру української Прем’єр-ліги "Шахтар" – "Динамо".

Екс-футболіста"гірників" помітили на передматчевій розминці футболістів "Шахтаря".

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Олександр Зінченко відвідав матч "Шахтар" – "Динамо" // Фото: ФК "Шахтар"

До слова, Олександр прибув до Харкова на підготовчий збір національної команди України, який стартує 25 травня.

У нинішньому сезоні Гвардіола задіяв Олександра в 29 зустрічах у всіх турнірах. Зінченко записав на свій рахунок 1 забитий м'яч і 5 результативних передач.

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