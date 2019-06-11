Зінченко зізнався, чому поцілував журналістку в прямому ефірі

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко підтвердив, що зустрічається з журналісткою телеканалів "Футбол 1/2" Владою Седан.

Про це почали пліткувати після матчу з Сербією (5:0), коли Олександр не втримався, і поцілував дівчину в прямому ефірі, тепер же хавбек розвіяв всі сумніви.

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Протягом двох днів хлопці з різних країн надсилають мені фотографії та відео. Користуючись нагодою, я хотів би сказати, що у мене дійсно відносини з Владою.

Що стосується поцілунку в ефірі, я не бачив її два тижні і не втримався. Емерік Ляпорт відразу все скинув в групу "Манчестер Сіті". Деякі хлопці з команди знали вже про це. У збірній це також вже обговорювали,

– заявив Зінченко в інтерв'ю каналу "Футбол 1".

Як відомо, Зінченко давно знайомий з Владою Седан. Ще в минулому році він виклав сторіз з Туреччини, де перебував у відпустці разом з колишніми партнерами по "Шахтарю". Ось тільки тоді хавбек "Ман Сіті" був єдиним з компанії, хто приїхав на відпочинок без другої половинки – на той момент журналістка зустрічалася з форвардом Андрієм Борячуком.

Зінченко в минулому сезоні здобув потроєнь з "Манчестер Сіті". Причому в другій частині сезону український півзахисник закріпився в якості основного, хоч і виступав на позиції флангового захисника.

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