Зінченко зізнався, що в "Манчестер Сіті" цікавляться футболістом "Динамо"

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Захисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко зізнався, що тренер "містян" Мікель Артета спілкувався з ним щодо гравця "Динамо".

Про це Зінченко сказав в ефірі програми "Великий футбол".

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Відкрию невеликий секрет. Помічник Пепа Гвардіоли Мікель Артета зовсім недавно питав з приводу одного з гравців "Динамо", цікавився. Це було приємно. У підсумку він сказав мені, що цьому гравцю потрібно їхати з чемпіонату України, щоб вирости в хорошого футболіста. Це, до речі, мій конкурент по позиції,
– сказав Зінченко.

Ймовірно, мова йде про 19-річного захисника збірної України Віталія Миколенка, на рахунку якого 1 гол і 5 передач в 31 матчі за "Динамо" в цьому сезоні.

В поточному сезоні Зінченко провів у складі "Манчестер Сіті" 29 матчів, відзначившись 1 голом та 5 гольовими передачами.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Олександр Зінченко Динамо Манчестер Сіті
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