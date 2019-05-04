Зінченко знайшов нову жертву для жартів у "Манчестер Сіті": кумедне фото

22-річний гравець "Манчестер Сіті" і збірної України з футболу Олександр Зінченко разом з командою продовжує підготовку до завершальних матчів сезону.

Після тренування "містян" Олександр Зінченко в черговий раз пожартував над своїм партнером – тепер жертвою став півзахисник Ілкай Гюндоган.

Ви бачили, як Олександр Зінченко знову здивував мережу кумедним танцем?

Українець в своєму Instagram опублікував командне фото з підписом "Команда переможців і Гюндо". Приводом для жарту послужило те, що німець стояв осторонь окремо від усіх.

Нещодавно з'явилась інформація, що Олександр Зінченко невдовзі підпише з "Манчестер Сіті" новий контракт. Натомість Гюндоган не бажає продовжувати свою чинну угоду з "містянами".

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В поточному сезоні Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 26 матчів в усіх турнірах. В активі лівого захисника 1 гол та 5 результативних передач.

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