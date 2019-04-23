Зінченко зрівнявся з Мессі в рейтингу ефективності CIES

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Український футболіст Олександр Зінченко вийшов на четверте місце у рейтингу ефективності CIES за останні три місяці серед гравців топ-чемпіонатів.

За три місяці Олександр Зінченко набрав 90,5 балів. Стільки ж у нападника "Барселони" Ліонеля Мессі та захисника "Баварії" Матса Хуммельса. Лідирує у рейтингу від CIES за три місяці одноклубник Зінченка Ілкай Гюндоган. Далі розмістилися два гравці "Баварії" – Тіаго Алькантара та Ніклас Зюле.

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За останні три місяці Зінченко зіграв у 12 матчах за "Манчестер Сіті", При цьому у десяти з них – у стартовому складі. Ще чотири матчі українець пропустив через травму (у тому числі два матчі у Лізі чемпіонів, в яких "МанСіті" не зумів пройти "Тоттенхем"). Але після того, як Зінченко відновився, він знову відіграв увесь матч у чемпіонаті Англіїї.

 

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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