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Зінченко став одним з найкращих у перемозі "Манчестер Сіті" над "Шеффілдом": відео

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Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед результат та відео голів / ФК "Манчестер Сіті"

В рамках 20-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" приймав "Шеффілд Юнайтед". Українець Зінченко потрапив в стартовий склад "містян" і відіграв весь матч. Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед 2:0

Голи: Агуеро, 52, Де Брюйне, 82

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Команда Хосепа Гвардіоли забила обидва голи в другій половині дуелі. На 52 хвилині точний удар Серхіо Агуеро під поперечину вивів господарів уперед. Це взяття воріт головний суддя зарахував лише після перегляду відеоповтору.

Відео голу Агуеро

Зняв усі питання щодо переможця протистояння Кевін Де Брейне – бельгійський хавбек на 82 хвилині прицільно пробив у нижній кут з меж штрафного після передачі у виконанні Ріяда Мареза.

Відео голу Де Брюйне

Авторитетний портал WhoScored оцінив дії українського захисника Олександра Зінченка в цьому матчі (7,5). Українець отримав третю оцінку в команді, вище тільки Ріяд Марез (8,1, на його рахунку асист) і Кевін де Брейне (8,3, на його рахунку гол і асист).

Таким чином, перемігши "Шеффілд Юнайтед", команда Гвардіоли набрала 41 бал та продовжила перебувати на третій сходинці в турнірній таблиці. Що стосується "червоно-білих", то вони залишилися з 29 очками на восьмому місці.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті Олександр Зінченко
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