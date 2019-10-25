Зінченку зробили операцію на коліні, через травму він пропустив матч Ліги чемпіонів

Українському футболісту Олександру Зінченку провели операцію на коліні. Хірургічне втручання йому зробили в Барселоні.

Фото з палати після операції виклав сам Зінченко в Instagram.

Читайте також: Зінченко привітав Владу Седан з днем народження, дівчина розплакалася від отриманого подарунка

Деталі ушкодження Зінченка не повідомляють. Як і терміни його відновлення. Гравець вже пропустив матч Ліги чемпіонів проти "Аталанти", в якому його команда здобула розгромну перемогу. За італійську команду забив інший українець Руслан Маліновський.

Відтак поки невідомо, чи зможе гравець зіграти за збірну України у двох матчах, які залишилося провести у 2019 році – товариській грі проти Естонії та проти Сербії на виїзді у відборі на Євро-2020. При цьому збірній України потрібно набирати очки в матчі проти сербів, щоб гарантувати собі потрапляння в перший кошик при жеребкуванні Чемпіонату Європи.