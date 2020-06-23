Півзахисник "Барселони" Френкі де Йонг переконаний, що лікарі каталонців поставили йому хибний діагноз. Футболіст хоче поїхати лікуватись у Нідерланди.

Про думку нідерландця повідомляє Radio Catalunya. Футболіст просить у каталонців дозвіл, щоб покинути клуб на деякий час для лікування.

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Травма нідерландця

У таборі команди повідомили про травму камбалоподібного м'яза. Така травма позбавила 23-річного футболіста поза грою на кілька тижнів.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Френкі провів 27 матчів, в яких відзначився двома голами та віддав дві гольові передачі.

Кар'єра де Йонга