Зірка Формули-1 несподівано змінив команду
Команда Формули-1 McLaren оголосила про підписання багаторічного контракту з Даніелем Ріккардо. Австралієць покине команду Renault після завершення сезону 2020 року.
Австралієць приєднається до нової команди у 2021 році, ставши напарником Ландо Норріса, інформує McLaren.
До речі Формула-1: Феттель офіційно покидає Ferrari
Карлос Сайнс покине McLaren після завершення сезону 2020 року. Іспанець офіційно перейде у Ferrari.
Зак Браун, керівник McLaren Racing заявив, що підписання контракту з Ріккардо принесе новий стимул команді.
"Підписання контракту з Даніелем – ще один крок вперед в нашому довгостроковому плані, і разом з Ландо він принесе нам новий стимул. Це чудова новина для нас, наших партнерів і вболівальників.
Я також хочу віддати належне Карлосу за його чудову роботу і допомогу McLaren в поверненні на вершину. Він – справжній командний гравець, і ми бажаємо йому всього найкращого після відходу з McLaren", – сказав Браун.
- У минулому сезоні McLaren випередив Renault у Кубку конструкторів, посівши 4-у сходинку. Французька конюшня стала 5-ю.
- Натомість іспанець Сайнс завершив сезон 6-м в індивідуальному заліку. Ріккардо провалив сезон ставши, тільки 9-м.
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