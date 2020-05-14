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Зірка Формули-1 несподівано змінив команду

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Даніель Ріккардо
Даніель Ріккардо / GETTY IMAGES

Команда Формули-1 McLaren оголосила про підписання багаторічного контракту з Даніелем Ріккардо. Австралієць покине команду Renault після завершення сезону 2020 року.

Австралієць приєднається до нової команди у 2021 році, ставши напарником Ландо Норріса, інформує McLaren.

До речі Формула-1: Феттель офіційно покидає Ferrari

Карлос Сайнс покине McLaren після завершення сезону 2020 року. Іспанець офіційно перейде у Ferrari.

Зак Браун, керівник McLaren Racing заявив, що підписання контракту з Ріккардо принесе новий стимул команді.

"Підписання контракту з Даніелем – ще один крок вперед в нашому довгостроковому плані, і разом з Ландо він принесе нам новий стимул. Це чудова новина для нас, наших партнерів і вболівальників.

Я також хочу віддати належне Карлосу за його чудову роботу і допомогу McLaren в поверненні на вершину. Він – справжній командний гравець, і ми бажаємо йому всього найкращого після відходу з McLaren", – сказав Браун.

  • У минулому сезоні McLaren випередив Renault у Кубку конструкторів, посівши 4-у сходинку. Французька конюшня стала 5-ю.
  • Натомість іспанець Сайнс завершив сезон 6-м в індивідуальному заліку. Ріккардо провалив сезон ставши, тільки 9-м.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Даніель Ріккардо Renault F1 Team McLaren McLaren Спорт Формула-1
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