Зірка збірної України Миколенко може поповнити склад володаря Кубка Італії
Український захисник збірної України та київського "Динамо" Віталій Миколенко може змінити київську прописку на італійську. Головний тренер "Наполі" Дженнаро Гаттузо зацікавлений у послугах українця.
Про зацікавленість збоку українців повідомляє видання AreaNapoli.it.
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Зацікавленість "Наполі"
Неаполітанський клуб розгляне можливість покупки захисника при умові, якщо команду покинуть Фаузі Гулам або Ельсейд Хюсай.
Команда Гаттузо шукає гравця на перспективу. Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс готовий витратити на трансфер не більше 10 мільйонів євро.
Конкурентами Миколенка на можливий трансфер у клуб є захисник "Олімпіакоса" Константінос Цімікас, Міхал Карбовнік із польської "Легії" та Томаш Тавареш із "Бенфіки".
Кар'єра Миколенка: головне
- Миколенко – вихованець "Динамо". У серпні 2017 року дебютував за головну команду в матчі чемпіонату проти кам'янської "Сталі", вийшовши на заміну.
- Перший гол за клуб у матчі Ліги Європи проти французького "Ренна" забив головою після подачі з штрафного.
- Дебютував за національну збірну України у листопаді 2018 року в матчі проти Туреччини, який завершився з рахунком 0:0.