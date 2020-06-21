Український захисник збірної України та київського "Динамо" Віталій Миколенко може змінити київську прописку на італійську. Головний тренер "Наполі" Дженнаро Гаттузо зацікавлений у послугах українця.

Про зацікавленість збоку українців повідомляє видання AreaNapoli.it.

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Зацікавленість "Наполі"

Неаполітанський клуб розгляне можливість покупки захисника при умові, якщо команду покинуть Фаузі Гулам або Ельсейд Хюсай.

Команда Гаттузо шукає гравця на перспективу. Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс готовий витратити на трансфер не більше 10 мільйонів євро.

Конкурентами Миколенка на можливий трансфер у клуб є захисник "Олімпіакоса" Константінос Цімікас, Міхал Карбовнік із польської "Легії" та Томаш Тавареш із "Бенфіки".

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