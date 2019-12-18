Зірка "Барселони" влаштував дебош перед матчем з "Реалом"

88 Читать новость на русском
Артуро Відаль / ФК "Барселона"

Півзахисник "Барселони" Артуро Відаль достроково покинув тренування "Барселони" напередодні перенесеного матчу 10 Ла Ліги з "Реалом".

Чилієць залишився розчарованим рішенням головного тренера "блаугранас" залишити його в запасі на "Ель Класіко", повідомляє ESPN.

Читайте також: Барселона – Реал: прогноз букмекерів на "Ель Класіко"

Зазначається, що кілька гравців "Барселони" спробували поговорити з Відалем і вмовити його повернутися на тренування, проте це не принесло результату.

Відаль в поточному сезоні вийшов в складі "Барселони" в 17 матчах (з них – чотири в стартовому складі), забивши чотири м'ячі.

Раніше була інформація, що Відаль наполягає на переході в інший клуб і сподівається отримати більше ігрової практики. Гравця хоче бачити міланський "Інтер". Втім, "Барса" не хоче відпускати чилійця, поки не знайде йому заміну.

Поєдинок "Барселона" – "Реал" відбудеться 18 грудня. Початок гри о 21:00. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.

Справа Пашинського: все, що відомо про скандального політика
сьогодні
5883
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Реал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:24 Українського олімпійського чемпіона Торохтія дискваліфікували через допінг
Юрій Семенюк 274
сьогодні 12:34 Бундесліга: "Боруссія" втратила перемогу в матчі проти "РБ Лейпциг", забивши три голи – відео
Ігор Саджениця 195
17 грудня 19:57 Еліна Світоліна потрапила у фінал номінації "Удар року" від WTA: відео
Юрій Семенюк 648
17 грудня 14:22 Серія А випустила антирасистські плакати із зображеннями мавп
Юрій Семенюк 353
17 грудня 12:25 18 грудня закінчується подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
Михайло Гема 6982
Новини
Більше новин
Залиште відгук