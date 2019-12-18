Зірка "Барселони" влаштував дебош перед матчем з "Реалом"

Півзахисник "Барселони" Артуро Відаль достроково покинув тренування "Барселони" напередодні перенесеного матчу 10 Ла Ліги з "Реалом".

Чилієць залишився розчарованим рішенням головного тренера "блаугранас" залишити його в запасі на "Ель Класіко", повідомляє ESPN.

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Зазначається, що кілька гравців "Барселони" спробували поговорити з Відалем і вмовити його повернутися на тренування, проте це не принесло результату.

Відаль в поточному сезоні вийшов в складі "Барселони" в 17 матчах (з них – чотири в стартовому складі), забивши чотири м'ячі.

Раніше була інформація, що Відаль наполягає на переході в інший клуб і сподівається отримати більше ігрової практики. Гравця хоче бачити міланський "Інтер". Втім, "Барса" не хоче відпускати чилійця, поки не знайде йому заміну.

Поєдинок "Барселона" – "Реал" відбудеться 18 грудня. Початок гри о 21:00. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.