Зірка Формули-1 постригся у прямому ефірі і зібрав гроші для боротьби з COVID-19
Гонщик Формули-1 Ландо Норріс вимушено змінив імідж. Пілот команди McLaren постригся у прямому ефірі після того, як зібрав гроші для боротьби з коронавірусом.
Ландо є прихильником комп'ютерних ігор. Минулого тижня він взяв участь у заході Twitch "Stream Aid", коли грав у Формули-1 Rocket League.
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Гонщик McLaren пообіцяв підстригтися, якщо їм вдасться зібрати понад 10 тисяч доларів на підтримку боротьби з коронавірусом.
Відповідну суму вдалося зібрати і британець стримав обіцянку.
У четвер ввечері під час прямого ефіру на каналі у Twitch Ландо самостійно підстригся.
Дивіться відео з Норрісом
- Новий сезон Формули-1 все ще не стартував.
- Уже перенесено 8 гран-прі – в Австралії, Бахрейні, Китаї, В'єтнамі, Нідерландах, Іспанії, Монако, Азербайджані.
- Гран-прі Монако не відбудеться вперше з 1954 року.
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