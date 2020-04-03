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Зірка Формули-1 постригся у прямому ефірі і зібрав гроші для боротьби з COVID-19

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Ландо Норріс / essentiallysports.com

Гонщик Формули-1 Ландо Норріс вимушено змінив імідж. Пілот команди McLaren постригся у прямому ефірі після того, як зібрав гроші для боротьби з коронавірусом.

Ландо є прихильником комп'ютерних ігор. Минулого тижня він взяв участь у заході Twitch "Stream Aid", коли грав у Формули-1 Rocket League.

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Гонщик McLaren пообіцяв підстригтися, якщо їм вдасться зібрати понад 10 тисяч доларів на підтримку боротьби з коронавірусом.

Відповідну суму вдалося зібрати і британець стримав обіцянку.

У четвер ввечері під час прямого ефіру на каналі у Twitch Ландо самостійно підстригся.

Дивіться відео з Норрісом

  • Новий сезон Формули-1 все ще не стартував.
  • Уже перенесено 8 гран-прі – в Австралії, Бахрейні, Китаї, В'єтнамі, Нідерландах, Іспанії, Монако, Азербайджані.
  • Гран-прі Монако не відбудеться вперше з 1954 року.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт McLaren Формула-1
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