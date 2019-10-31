Зірка "Голден Стейт" Стефен Каррі зламав руку в моторошному інциденті: відео
Лідер "Голден Стейт" Стефен Каррі зламав ліву руку в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Фініксу". Розігруючий зламав руку в результаті жорсткого падіння під час матчу з "Фініксом".
Неприємний інцидент стався у третій чверті зустрічі. Дворазовий MVP отримав травму при зіткненні з центровим "Фінікса" Ароном Бейнсом.
Читайте також: Українець Михайлюк ефектно дебютував за "Детройт" в новому сезоні НБА: відео
Наразі Каррі поставили діагноз – перелом другої п'ясткової кістки лівої руки. Ймовірно, Стефен пропустить до трьох місяців.
Відео травми Каррі
У зустрічі між "Голден Стейт" та "Фініксом" перемогу вдалося здобути гостям з рахунком 110:121.
У новому сезоні "Голден Стейт" зіграв уже чотири поєдинки. "Ворріорс" зуміли здобути тільки одну перемогу при трьох поразках.
Вибір редакції
-
Ключковський звільнився з УПЛ, президент Грімм може покинути крісло президента, – ЗМІсьогодні , 14:11
-
"Динамо" у матчі з двома вилученнями перемогло "Шахтар" у додатковий час: відео30 жовтня , 22:05
-
Світоліна перемогла Халеп та гарантувала собі участь у півфіналі Підсумкового турніру30 жовтня , 14:21