Зірка "Голден Стейт" Стефен Каррі зламав руку в моторошному інциденті: відео

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Стефен Каррі
Стефен Каррі / twitter.com/BleacherReport

Лідер "Голден Стейт" Стефен Каррі зламав ліву руку в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Фініксу". Розігруючий зламав руку в результаті жорсткого падіння під час матчу з "Фініксом".

Неприємний інцидент стався у третій чверті зустрічі. Дворазовий MVP отримав травму при зіткненні з центровим "Фінікса" Ароном Бейнсом.

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Наразі Каррі поставили діагноз – перелом другої п'ясткової кістки лівої руки. Ймовірно, Стефен пропустить до трьох місяців.

Відео травми Каррі

У зустрічі між "Голден Стейт" та "Фініксом" перемогу вдалося здобути гостям з рахунком 110:121.

У новому сезоні "Голден Стейт" зіграв уже чотири поєдинки. "Ворріорс" зуміли здобути тільки одну перемогу при трьох поразках.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол NBA
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