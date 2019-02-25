Зірка "Гри престолів" відвідав матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" та отримав іменну футболку
Зірка телесеріалу "Гра престолів" Кіт Герінгтон відвідав топ-матч чемпіонату Англії між "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпулем". Після гри актор отримав іменну футболку від наставника МЮ.
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У цьому матчі виконавець ролі Джона Сноу підтримував "Манчестер Юнайтед" та трибунах "Олд Траффорд". А після гри він зустрівся з наставником МЮ Уле-Гуннаром Сульшером. Саме від нього він отримав футболку з написом King in the North.
Інші зіркові гравці "МанЮнайтед" теж скористалися нагодою сфотографуватися із Кітом Герінгтоном.
Джерело: 24 Канал
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