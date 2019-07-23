Зірка "Ліона" Фекір несподівано перейшов до середняка Іспанії

Футболіст збірної Франції Набіль Фекір вирішив продовжити клубну кар'єру в Іспанії. Гравець "Ліона" перейшов у скромний іспанський клуб "Бетіс".

Севільський клуб оголосив, що 26-річний футболіст підписав контракт, розрахований до кінця сезону-2022/23.

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Як повідомив "Ліон", сума трансферу склала 19,75 мільйона євро. Угода також передбачає бонуси, обсяг яких може досягти 10 мільйонів.

Окрім того, за "Ліоном" закріплено право отримати 20 відсотків від суми трансферу півзахисника з "Бетіса" в інший клуб, якщо такий перехід відбудеться в майбутньому.

Півзахисник Яссин Набіль Фекір, 22-річний брат Набіля, також перейшов з "Ліона" в "Бетіс". У його випадку за французьким клубом закріплено право отримати 50 відсотків від суми подальшого перепродажу гравця.

У минулому сезоні Набіль Фекір зіграв 39 матчів за "Ліон" у всіх турнірах. У його активі 12 голів та 9 результативних передач. За даними Transfermarkt, його вартість складає 60 мільйонів євро.

Вибір Фекіра дивує тим, що за футболістом стежили гранди європейського футболу. Зокрема, влітку 2018-го зірвався його трансфер у "Ліверпуль".

Француз начебто вже навіть взяв участь у фотосесії та відеоролику для представлення гравцем англійського клубу. Але в останній момент щось пішло не так.

Зацікавленими у послугах Фекіра були також каталонська "Барселона", мюнхенська "Баварія" та інші клуби.

У свою чергу "Бетіс" посів тільки 10-е місце в минулому чемпіонаті Іспанії. Команда не гратиме в єврокубках.