24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Зірка "Ліверпуля" Садіо Мане допомагає боротись з коронавірусом у своїй країні

- Читать новость на русском
Садіо Мане / twitter.com/smane_officiel

Лідер англійського "Ліверпуля" Садіо Мане матеріально допомагає владі Сенегалу боротися зі смертельною недугою. Нападник пожертвував 45 тисяч фунтів стерлінгів на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє видання Evening Standard.

Читайте також "Челсі" віддав свій готель на стадіоні для медиків, які борються з коронавірусом в Лондоні

Садіо Мане є уродженцем Сенегалу, коли футболіст побачив із якою швидкість зростає число випадків зараження коронавірусом у світі, одразу прийняв рішення, що буде допомагати рідній африканській країні. 

Там ситуація з COVID-19 досить спокійна. У країні було виявлено 27 випадків захворювання, причому двоє осіб вже одужали. Проте, Мане все одно вирішив допомогти своїй країні матеріально.

Гравець опублікував пост у інстаграмі.

Привіт. Коронавірус, будь ласка, тримайся трохи далі,
– коротко прокоментував футболіст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello ? Corona please stay away

Допис, поширений Sadio Mane (@sadiomaneofficiel)

Це не єдина благочинність якою займається 27-річний футболіст. Зірковий сенегалець будує школи, побудував один стадіон, купує багато одягу іншим людям в Сенегалі.

"Ви знали, що через 50 років від найшикарнішої "Феррарі" або літака залишиться тільки купа металолому? Годинники з діамантами прийдуть у непридатність років через 30. А шикарний будинок із басейном через 100 років перетвориться у сміттєзвалище. Через 100 років і нас тут не буде!", – зробив гучну заяву Мане на одному із англійських телеканалів.

Загальна кількість заражених перевищила понад 180 тисяч осіб, а померло більше як 7 тисяч.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Коронавірус в Росії: ще 33 нових випадки
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 ФК Ліверпуль Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 15:55 Фізичні вправи, які можна робити вдома під час карантину: відео від Юлії Левченко
Ігор Саджениця
сьогодні 11:46 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
17 березня 17:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 12:45 14-річний киянин Юліан Бойко став чемпіоном Європи зі снукеру
Софія Кулай
17 березня 12:46 Називайте мене Александр, це по-російськи, Олександр – це українською, – Усик до журналістів
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук