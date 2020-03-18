Зірка "Ліверпуля" Садіо Мане допомагає боротись з коронавірусом у своїй країні

Лідер англійського "Ліверпуля" Садіо Мане матеріально допомагає владі Сенегалу боротися зі смертельною недугою. Нападник пожертвував 45 тисяч фунтів стерлінгів на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє видання Evening Standard.

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Садіо Мане є уродженцем Сенегалу, коли футболіст побачив із якою швидкість зростає число випадків зараження коронавірусом у світі, одразу прийняв рішення, що буде допомагати рідній африканській країні.

Там ситуація з COVID-19 досить спокійна. У країні було виявлено 27 випадків захворювання, причому двоє осіб вже одужали. Проте, Мане все одно вирішив допомогти своїй країні матеріально.

Гравець опублікував пост у інстаграмі.

Привіт. Коронавірус, будь ласка, тримайся трохи далі,

– коротко прокоментував футболіст.

Це не єдина благочинність якою займається 27-річний футболіст. Зірковий сенегалець будує школи, побудував один стадіон, купує багато одягу іншим людям в Сенегалі.

"Ви знали, що через 50 років від найшикарнішої "Феррарі" або літака залишиться тільки купа металолому? Годинники з діамантами прийдуть у непридатність років через 30. А шикарний будинок із басейном через 100 років перетвориться у сміттєзвалище. Через 100 років і нас тут не буде!", – зробив гучну заяву Мане на одному із англійських телеканалів.

Загальна кількість заражених перевищила понад 180 тисяч осіб, а померло більше як 7 тисяч.

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