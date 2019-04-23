Зірка "Манчестер Сіті" запропонував знімати з клубів 9 очок за расизм на трибунах

Півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної Англії Рахім Стерлінг розповів, як можна подолати расизм на трибунах в сучасному футболі.

Спорт 24 писав, що протягом усього матчу 2-го туру кваліфікації до Євро-2020 Чорногрія – Англія вболівальники команди-господарів вигукували расистські образи на адресу темношкірих футболістів суперника. В одному з епізодів за участю Денні Роуза на трибунах було чути мавп'ячі вигуки.

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Не думаю, що відхід з поля – це хороше рішення. Футболісти не повинні страждати через це. Покарання повинні бути суворішим. Грошові штрафи ніяк не впливають на багаті клуби і асоціації. Так що я б закликав ввести правило, за яким з команди автоматично знімалися б дев'ять очок в разі прояву расизму уболівальниками.

Це звучить суворо, але який фанат став би ризикувати і викрикувати расистські гасла, якби після цього його команда вилетіла з Ліги або перестала боротися за чемпіонство? Також клуби повинні карати трьома матчами без глядачів. Так вони почнуть втрачати гроші через расизм", – наводить слова Стерлінга The Times.

Зазначимо, що Стерлінг не вперше стикнувся з расизмом. У 16 турі чемпіонату Англії між "Челсі" та "Манчестер Сіті" вболівальники лондонського клубу зробили расистські висловлювання на адресу гравця гостей.

Раніше УЄФА покарав "Шахтар" за расистську поведінку вболівальників на матчі Ліги Європи з "Айнтрахтом" 14 лютого.

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