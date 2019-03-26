Зірка "Манчестер Сіті" знову в центрі расистського скандалу й вимагає суворе покарання

Протягом усього матчу 2-го туру кваліфікації до Євро-2020 Чорногрія – Англія вболівальники команди-господарів вигукували расистські образи на адресу темношкірих футболістів суперника. В одному з епізодів за участю Денні Роуза на трибунах було чути мавп'ячі вигуки.

Півзахисник англійців Рахім Стерлінг придумав гідну відповідь. Забивши гол у ворота чорногорців на 80-й хвилині, він побіг до трибуни з фанатами. Гравець посміхався, закривши при цьому вуха.

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Я просто хотів дати зрозуміти: щоб зачепити нас, їм потрібно сказати мені щось більше, ніж те, що ми темношкірі або, що ми когось їм нагадуємо. Це було моє послання, я був радий забити й дати їм тему для розмов,

– пояснив він в інтерв'ю The Telegraph.

"На дворі 2019 рік, а я говорю про проблеми расизму. Соромно, що вони все ще є. Прийшов час для відповідальних за це почати по-справжньому діяти. Ви повинні карати трохи сильніше, ви повинні зробити щось, що змусить людей подумати двічі.

Якщо зобов'язати Чорногорію грати при порожніх трибунах, то наступного разу фанати будуть думати про наслідки. Треба покарати їх всіх, а не тільки окремих людей. Це повинно бути колективно.

Стадіон вміщує 15 тисяч чоловік і я вважаю, що треба покарати всю націю за те, що хтось із фанатів проявляє расизм, тому я думаю, що треба заборонити дивитися гру всім, всьому стадіону. Коли заборона буде знята, вболівальники подумають двічі. Вони люблять футбол, вони всі хочуть подивитися на гру національної команди, так що це змусить їх двічі подумати, перш ніж робити щось дурне", – сказав Рахім.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) 25 марта 2019 г.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт після матчу теж засудив поведінку вболівальників.

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"Санкції мають сенс тільки в тому випадку, якщо вони ведуть до освіченості. І марні, якщо не можуть нічому навчити людей. Мої діти ні на хвилину не замислюються про те, де люди народжуються, якою мовою говорять і якого вони кольору. На сприйняття молоді може вплинути тільки старше покоління. Тому ми повинні переконатися, що правильно вчимо всіх, в тому числі й у нашій країні.

Я не просто сиджу тут і критикую те, що трапилося сьогодні ввечері. В Англії є та ж проблема, ми не позбулися цього. Ви можете карати клуби, але це не зупинить одного або двох людей, які налаштовані робити те, що вони хочуть. Тому ми повинні навчати молодь – у нас з ними більше шансів, і це навчання повинно поширюватися з ними якомога ширше.

Я хочу, щоб мої гравці любили грати у футбол, а не переживали через подібні випадки. Якщо люди думають, що як тренер я повинен був зробити більше, тоді я прошу вибачення. Я постійно висловлювався проти расизму. Я підтримав всі освітні програми в нашій країні. Я керую кожним гравцем так добре, як тільки можу, незалежно від того, з якого він клубу і які його коріння", – цитує тренер збірної Англії ua.tribuna.com.

Футбольна асоціація Англії поскаржиться УЄФА на поведінку чорногорських уболівальників.

Зазначимо, що Стерлінг не вперше стикнувся з расизмом. У 16 турі чемпіонату Англії між "Челсі" та "Манчестер Сіті" вболівальники лондонського клубу зробили расистські висловлювання на адресу гравця гостей.

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