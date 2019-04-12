Зірка "Наполі" знову в центрі расистського скандалу, йому дісталося у Лондоні: відео

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Каліду Кулібалі
Каліду Кулібалі / twitter.com/kkoulibaly26

Сенегальський захисник "Наполі" Каліду Кулібалі втретє за сезон піддався расистським образам. Цього разу провинилися вболівальники лондонського "Арсеналу".

Інцидент стався під час матчу-відповіді чвертьфіналу, в якому "Арсенал" переміг неаполітанців.

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Фанат лондонського клубу ображав 27-річного Кулібалі на расовому ґрунті й особисто виклав відео в соцмережі.

"Арсенал" почав розслідування і планує заборонити вболівальнику подальше відвідування стадіону.

Ми повністю засуджуємо використання будь-яких расистських слів і почали розслідування, щоб встановити особу винного. У таких моментах ми дотримуємося принципу нульової толерантності. Той, хто поводиться так, буде позбавлений права відвідувати матчі. У нас абсолютно різноманітна спільнота уболівальників, всі є частиною сім'ї "Арсенал". Такі інциденти – рідкість на "Емірейтс" (Стадіон "Арсеналу", – Спорт24). Ми просимо уболівальників повідомляти про подібні події відразу,
йдеться у заяві "Арсеналу".

Каліду Кулібалі не вперше чув на свою адресу расистські образи. У жовтні його ображали фанати "Ювентуса", в грудні – фанати "Інтера". Матч з міланським клубом завершився гучним скандалом.

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Теги: Спорт Футбол Наполі Арсенал
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