Зірка "Наполі" знову в центрі расистського скандалу, йому дісталося у Лондоні: відео

Сенегальський захисник "Наполі" Каліду Кулібалі втретє за сезон піддався расистським образам. Цього разу провинилися вболівальники лондонського "Арсеналу".

Інцидент стався під час матчу-відповіді чвертьфіналу, в якому "Арсенал" переміг неаполітанців.

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Фанат лондонського клубу ображав 27-річного Кулібалі на расовому ґрунті й особисто виклав відео в соцмережі.

So an Arsenal fan calling Koulibaly a “nigga” but no one cares because it isn’t Chelsea and their fan base #ARSvNAP #racism #Koulibaly pic.twitter.com/MnQYoap8f6 — KB (@KhalzCFC1) 11 апреля 2019 г.

"Арсенал" почав розслідування і планує заборонити вболівальнику подальше відвідування стадіону.

Ми повністю засуджуємо використання будь-яких расистських слів і почали розслідування, щоб встановити особу винного. У таких моментах ми дотримуємося принципу нульової толерантності. Той, хто поводиться так, буде позбавлений права відвідувати матчі. У нас абсолютно різноманітна спільнота уболівальників, всі є частиною сім'ї "Арсенал". Такі інциденти – рідкість на "Емірейтс" (Стадіон "Арсеналу", – Спорт24). Ми просимо уболівальників повідомляти про подібні події відразу,

– йдеться у заяві "Арсеналу".

Каліду Кулібалі не вперше чув на свою адресу расистські образи. У жовтні його ображали фанати "Ювентуса", в грудні – фанати "Інтера". Матч з міланським клубом завершився гучним скандалом.

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