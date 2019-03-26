Зірка НБА отримав жахливу травму у матчі чемпіонату: відео

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Юсуф Нуркіч отримав жахливу травму
Юсуф Нуркіч отримав жахливу травму / Фото з відкритих джерел

Центровий "Портленду" Юсуф Нуркіч серйозно пошкодив ногу під час матчу регулярного чемпіонату НБА проти "Брукліну" (148:144 ОТ).

В середині першого овертайму Нуркіч при спробі забрати підбір на чужому щиті невдало приземлився на ногу.

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Увага! Дане відео не рекомендуються до перегляду особам з неврівноваженою психікою.

У Нуркіча діагностували відкриті переломи великої та малої гомілкових кісток лівої ноги. Терміни відновлення баскетболіста невідомі.

Нуркіч в роковому матчі був найкращим у складі "Портленда". За 34 хвилини бігмен набрав 34 очки, зібрав 16 підбирань і поставив 4 блок-шоти.

Юссуф Нуркіч проводив найкращий сезон в кар'єрі – в середньому за гру центровий набирав по 15,6 очка, 10,4 підбора та 3,2 передачі.

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту
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