Зірка НБА отримав жахливу травму у матчі чемпіонату: відео

Центровий "Портленду" Юсуф Нуркіч серйозно пошкодив ногу під час матчу регулярного чемпіонату НБА проти "Брукліну" (148:144 ОТ).

В середині першого овертайму Нуркіч при спробі забрати підбір на чужому щиті невдало приземлився на ногу.

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Jusuf Nurkic suffers GRUESOME injury! Prayers up pic.twitter.com/pGywtldAw2 — Basketball Forever (@Bballforeverfb) 26 марта 2019 г.

У Нуркіча діагностували відкриті переломи великої та малої гомілкових кісток лівої ноги. Терміни відновлення баскетболіста невідомі.

Нуркіч в роковому матчі був найкращим у складі "Портленда". За 34 хвилини бігмен набрав 34 очки, зібрав 16 підбирань і поставив 4 блок-шоти.

Юссуф Нуркіч проводив найкращий сезон в кар'єрі – в середньому за гру центровий набирав по 15,6 очка, 10,4 підбора та 3,2 передачі.

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