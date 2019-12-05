Зірка НБА закинув ефектний данк, але рефері не зарахували кидок: відео

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Джеймс Гарден / twitter.com/WAKEUP35962353

4-го грудня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбувся епічний поєдинок між "Сан-Антоніо" та "Х'юстоном". В одному з епізодів матчу арбітри грубо помилилися на користь господарів.

Наприкінці матчу зірка "Х'юстона" Джеймс Гарден здійснив перехоплення та втік у контратаку. Атакувальний захисник "Рокетс" вирішив здійснити ефектний данк, що йому й вдалося зробити.

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Проблема тільки в тому, що м'яч, залетівши у кошик, вилетів дивною траєкторією. Гарден намагався підібрати його, однак гру зупинили через фол.

Відео за участі Гардена

Рефері вирішили не зараховувати кидок Гардена, хоча Джеймс і набрав два очки для "Х'юстона".

Наставник гостей Майкл Ендрю Д'Антона мав можливість взяти відеоповтор моменту, щоб арбітри перевірили своє рішення. Однак Майкл, сперечаючись, забув, що це право "згорає" через 30 секунд після епізоду.

"Сан-Антоніо" зуміло вирвати драматичну перемогу в овертаймі з рахунком 135:133.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол NBA
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