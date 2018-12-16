Зірка НХЛ підтримав юних хокеїстів із Харкова: відео

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Артемій Панарін
Артемій Панарін / Фото з відкритих джерел

Зоряний російський нападник "Коламбуса" Артемій Панарін записав звернення до харківської команди СДЮСШОР-2007.

Відповідне відео з'явилося у соціальній мережі Facebook.

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Харківська СДЮСШОР виступає в Міжрегіональній дитячій хокейній лізі України по 2007 рік народження, де ділить перше місце разом з однолітками з Дніпра.

Раніше 24 канал писав, що відомий португальський тренер Жозе Моурінью кумедно впав під час церемонії вкидання шайби в хокейному матчі КХЛ між омським "Авангардом" і пітерським СКА.

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Теги: Спорт Новини Харкова Хокей
Джерело: 24 Канал
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