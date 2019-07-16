Зірка "Реалу" познущався на тренуванні над голкіпером збірної України: відео

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Андрій Лунін з Марсело (ліворуч)
Андрій Лунін з Марсело (ліворуч) / Фото з відкритих джерел

Мадридський "Реал" проводить передсезонний збір в Монреалі, готуючись до Міжнародного кубку чемпіонів. Під час тренування трапився курйозний епізод за участю українського воротаря.

Під час двосторонньої спарингу Марсело вийшов на побачення з Андрієм Луніним і технічно поклав українця на газон.

Отакої! Лунін стане другим воротарем "Реала" в майбутньому сезоні

Захисник мадридців Марсело опинився з м'ячем навпроти воріт, які захищав Андрій Лунін. Бразилець ефектно відкотив м'яч назад, заваливши на газон українця, після чого Марсело зіграв у стінку з партнером та відправив круглого у ворота.

Варто зазначити, що асистували захиснику з-за меж поля, тому такий м'яч не міг бути зарахованим.

Нещодавно Андрій Лунін розповів про свій бюджет в Іспанії. Українець не викидає гроші на вітер. Згодом Андрій хоче придбати хороше авто.

 

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Теги: Спорт Футбол
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