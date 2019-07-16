Зірка "Реалу" познущався на тренуванні над голкіпером збірної України: відео
Мадридський "Реал" проводить передсезонний збір в Монреалі, готуючись до Міжнародного кубку чемпіонів. Під час тренування трапився курйозний епізод за участю українського воротаря.
Під час двосторонньої спарингу Марсело вийшов на побачення з Андрієм Луніним і технічно поклав українця на газон.
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Захисник мадридців Марсело опинився з м'ячем навпроти воріт, які захищав Андрій Лунін. Бразилець ефектно відкотив м'яч назад, заваливши на газон українця, після чого Марсело зіграв у стінку з партнером та відправив круглого у ворота.
Варто зазначити, що асистували захиснику з-за меж поля, тому такий м'яч не міг бути зарахованим.
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