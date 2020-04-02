Зірка "Тоттенхема" проведе військові збори під час паузи у чемпіонаті
Форвард лондонського "Тоттенхема" та збірної Південної Кореї Сон Хин Мін пройде чотиритижневі збори в армії Південної Кореї під час перерви в англійській Прем’єр-лізі, яка виникла через пандемію коронавірусу.
У Південній Кореї до військової служби викликають усіх не дивлячись на професію людини.
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Наприкінці березня керівництво англійського клубу дало згоду відпустити футболіста додому з особистих причин. У футболіста є травма руки, яку він зазнав у лютому та ще досі заліковує.
Одного разу 27-річному футболісту вдалося таки уникнути обов’язкової 21-місячної військової служби в армії своєї країни після того, як він допоміг збірній Південної Кореї здобути перемогу на Азійських іграх у 2018 році.
Але це не звільнило футболіста від обов’язкового чотиритижневого військового збору.
Статистика футболіста / фото The Sun
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