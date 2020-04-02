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Зірка "Тоттенхема" проведе військові збори під час паузи у чемпіонаті

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Сон Хин Мін / twitter.com/spursofficial

Форвард лондонського "Тоттенхема" та збірної Південної Кореї Сон Хин Мін пройде чотиритижневі збори в армії Південної Кореї під час перерви в англійській Прем’єр-лізі, яка виникла через пандемію коронавірусу.

У Південній Кореї до військової служби викликають усіх не дивлячись на професію людини.

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Наприкінці березня керівництво англійського клубу дало згоду відпустити футболіста додому з особистих причин. У футболіста є травма руки, яку він зазнав у лютому та ще досі заліковує.

Одного разу 27-річному футболісту вдалося таки уникнути обов’язкової 21-місячної військової служби в армії своєї країни після того, як він допоміг збірній Південної Кореї здобути перемогу на Азійських іграх у 2018 році.

Але це не звільнило футболіста від обов’язкового чотиритижневого військового збору. 

Усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинили через пандемію коронавірусу. Чемпіонат Англії зупинений до 30 квітня 2020 року. Якщо чемпіонат відновлять у травні, тоді "шпорам" доведеться декілька матчів провести без свого зіркового гравця.
 
Футболіст перейшов у "Тоттенхем" у 2015 році. У цьому сезоні АПЛ Сон провів 21 матч, в яких відзначився дев'ятьма результативними ударами та вісьмома асистами.
 

Статистика футболіста / фото The Sun

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Тоттенхем
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