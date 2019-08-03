Зірка збірної України потрапив у пріоритетний спискок трансферів європейського топ-клубу

Форвард "Гента" Роман Яремчук потрапив в сферу трансферних інтересів "Галатасарая".

Турки шукають варіанти посилення своєї атаки і, за інформацією Futbol Arena, планують підписати українця найближчим часом.

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Раніше турецький клуб вже цікавився форвардом збірної України. Однак пріоритетним варіантом в атаку для "Галатасарая" був Радамель Фалькао.

Колумбієць відмовив турецькому клубу, і тепер керівництво "Галатасарая" повернулося до варіанту з Яремчуком. Керівництво клубу вже контактувало з представниками українця.

У минулому сезоні 23-річний форвард національної збірної України відзначився 12 голами і 3 результативними передачами в 45 матчах "Гента" у всіх турнірах.

Ударно Яремчук почав і новий сезон, забивши 3 голи і віддавши 2 асисти в трьох стартових матчах своєї команди.

До слова, "Галатасарай" став чемпіоном Туреччини в минулому сезоні і стартує в майбутньому розіграші Ліги чемпіонів з групового раунду.