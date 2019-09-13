Зірка збірної України з футболу подорожчав майже у два рази

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото з відкритих джерел

Форвард "Гента" та збірної України Роман Яремчук отримав значно вищий цінник від Transfermarkt у порівнянні з попередніми даними.

За новими даними вартість українця складає 6,5 млн євро, тоді як попередня ціна була 3,8 млн.

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Це дозволило Роману обігнати Віктора Коваленко і Віталія Миколенко і увійти в топ-10 найдорожчих українських гравців. Він ділить 9-10 рядок з новачком "Шахтаря" Євгеном Коноплянкою.

Яремчук займає четверте місце за вартістю серед футболістів "Гента" і 22-е – серед гравців чемпіонату Бельгії.

У сезоні 2019/20 Яремчук забив 6 голів в усіх турнірах і допоміг "Генту" пробитись у груповий етап Ліги Європи.

Спорт 24 писав, що півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом України. Вартість Олександра на трансферному ринку складає 30 мільйонів євро.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Роман Яремчук
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