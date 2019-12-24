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Зірки "Ліверпуля" влаштували незабутнє свято міським школярам на Різдво: відео

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Зірки "Ліверпуля" влаштували незабутнє свято міським школярам / liverpoolfc.com

"Ліверпуль" підготував незабутній сюрприз дітям однієї зі шкіл міста. З нагоди Різдва до школи завітали зіркові футболісти Трент Александер-Арнольд, Вірджіл ван Дейк та Адріан.

Поки школярі відповідали на запитання про футболістів "Ліверпуля", гравці непомітно підкрадалися.

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Деякі діти до останнього не могли повірити, що перед ними справжні футболісти. Один з хлопчиків наполягав, що перед ним голограма.

Не обійшлося і без курйозних інцидентів. Наприкінці відео хлопчик сказав, що йому не подобається воротар Адріан.

Іспанський голкіпер підійшов до хлопчика, щоб вияснити причину, на що той відповів, що не може сказати це Адріану в обличчя.

Відео з гравцями "Ліверпуля"

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль
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