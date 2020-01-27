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Зірки світового тенісу виступлять на благодійному турнірі для фонду Еліни Світоліної

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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / Фото з відкритих джерел

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна виступить на благодійному турнірі в США Tennis With The Stars.

Колишній президент АТР, журналіст і коментатор Кліфф Дрісдейл організував турнір, який пройде 10 березня в Індіан-Уеллсі.

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У благодійному заході візьмуть участь Еліна Світоліна, Гаель Монфіс, Вікторія Азаренко, Френсіс Тіафо, Райлі Опелка, а також ексгравці Люк і Мерфі Дженсен (чемпіони парного Roland Garros в 1993 році).

Всі кошти, зібрані на виставковому вечорі підуть до благодійного фонду першої ракетки України.

Спорт24 писав, що Еліна Світоліна після оновлення рейтингу WTA збереже місце в топ-5. Незважаючи на ранній виліт, українка не втратить жодної позиції в світовій класифікації і може навіть піднятися на четверте місце.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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