Зірки українського спорту вирушили на гумористичний фестиваль, який заснував Зеленський: фото

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Василь Вірастюк та Жан Беленюк
Василь Вірастюк та Жан Беленюк / Instagram

Студія "Квартал 95", організована новообраним Президентом України Володимиром Зеленським, вже традиційно для себе вирушила на травневі свята до Туреччини для проведення фестивалю "Весело".

Як виявилося, в цьому році серед іменитих гостей "маївки" значаться не тільки представники українського шоубізу, а й справжні зірки спорту, пише Xsport.

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Судячи з соціальних мереж, в Бодрум полетіли: екс-гравець збірної України Андрій Воронін, строгмени Василь Вірастюк та Павло Гайша, борець Жан Беленюк, колишній плавець Олег Лісогор та легкоатлетка Олена Говорова.

До слова, фестиваль в Туреччині пройде з 30 квітня по 7 травня.

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Теги: Спорт Жан Беленюк Новини Спорту
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