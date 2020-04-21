Зіркова біатлоністка поділилася спокусливим фото у купальнику
Дворазова володарка великого Кришталевого глобусу Доротея Вірер перебуває на карантині в Італії. Італійська біатлоністка ділиться світлинами та показує, як минають її будні.
Зіркова італійська біатлоністка у своєму офіційному інстаграмі опублікувала фотографію в купальнику.
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Хоча в Італії і сонячно, але купальний сезон через карантин розпочнеться ще не скоро. Тому Вірер вимушена ніжитися на сонці на території своїх апартаментів.
- Минулий сезон виявився найуспішнішим у кар'єрі 30-річної Вірер.
- Доротея стала першою за 18 років біатлоністкою, яка виграла двічі поспіль великі Кришталеві глобуси.
- Вона повторила рекорд шведки Магдалени Форсберг.
- Крім перемоги в загальному заліку, італійка також стала дворазовою чемпіонкою світу в рідному Антхольці.
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