Зіркова Левченко змінила вид спорту і показала перше тренування: відео
Зіркова українська легкоатлетка Юлія Левченко вирішила показати уболівальникам, як проводить свій вільний час і не змогла обійтися без гумору.
У своєму Instagram Левченко поділилася фрагментом тренування в лісі зі штангою з колод, а голос за кадром назвав це "фінальною спробою чемпіонату двору по становій тязі".
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Раніше Юлія Левченко опублікувала у соцмережі відеоуривок зі свого незвичного тренування, де вона займається спортивною ходьбою. На відео українська висотниця тренується разом із ще однією колегою та масажистом національної збірної команди України з легкої атлетики.
Також у березні Левченко виборола для України срібну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщені. Ще дві українки зупинилися за крок до нагород.
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