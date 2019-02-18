Американка Уітмайр завдала першої поразки росіянці Албу на турнірі UFC: як це було

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Емілі Уітмайр перемогла Олександру Албу
Емілі Уітмайр перемогла Олександру Албу / MMA

Росіянка Олександра Албу поступилася американці Емілі Уітмайр на турнірі UFC на ESPN 1, який проходить у Фініксі.

У понеділок, 18 лютого, Албу програла задушливим прийомом в першому раунді американці Емілі Уітмайр. Для перемоги Уітмайр знадобилася всього одна хвилина.

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Для Албу це перша поразка при трьох перемогах в ММА (2-1 в UFC). У Уітмайр 4 перемоги при двох поразках (дві перемоги в UFC).

Раніше Спорт 24 писав, що американець Мітріон нокаутував росіянина Харітонова ударом між ніг на турнірі UFC Bellator. Вже на 15 секунді поєдинку американець лоу-кіком потрапив Харітонову в пах. Сергій впав і не продовжив бій – удар виявився занадто болючим.

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Теги: Змішані єдиноборства Спорт
Джерело: 24 Канал
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