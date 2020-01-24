Зіркова українська біатлоністка заявила про проблеми з сердцем
Один з лідерів жіночої збірної України Олена Підгрушна після індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Поклюці зізналася, що її самопочуття змушує задуматися про звернення до кардіологів.
Українка зазначила, що відчувала себе погано на дистанції і не зуміла показати хороший результат.
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"Можливо, і вплинуло те, що ми приїхали сюди раніше за інших, але, судячи з результату, допомогло це не дуже. Акліматизація пройшла, встигла звикнути, але сьогодні, дійсно, важкий старт був – відчувала себе дуже погано. Якось у мене пішов спад – весь січень на кожному етапі настільки важкі гонки, складно.
Я вже починаю насторожуватися, тому що робимо кардіограму – вона нічого не показує. Сьогодні хочу зв'язатися з тими кардіологами, у яких лікувалася влітку, щоб з'ясувати, чи потрібно мені хвилюватися, чи просто продовжувати,
– цитує Підгрушну biathlon.com.ua.
Як відомо, Олена Підгрушна достроково завершила минулий сезон через проблеми з серцем. Однак уже в травні приєдналася до основної групи збірної України.
В індивідуальній гонці Підгрушна припустилася трьох промахів і зайняла 40 місце. Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима – 14 позиція.
У суботу, 25 січня, в Поклюці пройдуть одиночна змішана естафета і змішана естафета.
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