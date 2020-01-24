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Зіркова українська біатлоністка заявила про проблеми з сердцем

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Олена Підгрушна / biathlon.com.ua

Один з лідерів жіночої збірної України Олена Підгрушна після індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Поклюці зізналася, що її самопочуття змушує задуматися про звернення до кардіологів.

Українка зазначила, що відчувала себе погано на дистанції і не зуміла показати хороший результат.

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"Можливо, і вплинуло те, що ми приїхали сюди раніше за інших, але, судячи з результату, допомогло це не дуже. Акліматизація пройшла, встигла звикнути, але сьогодні, дійсно, важкий старт був – відчувала себе дуже погано. Якось у мене пішов спад – весь січень на кожному етапі настільки важкі гонки, складно.

Я вже починаю насторожуватися, тому що робимо кардіограму – вона нічого не показує. Сьогодні хочу зв'язатися з тими кардіологами, у яких лікувалася влітку, щоб з'ясувати, чи потрібно мені хвилюватися, чи просто продовжувати,
– цитує Підгрушну biathlon.com.ua.

Як відомо, Олена Підгрушна достроково завершила минулий сезон через проблеми з серцем. Однак уже в травні приєдналася до основної групи збірної України.

В індивідуальній гонці Підгрушна припустилася трьох промахів і зайняла 40 місце. Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима – 14 позиція. 

У суботу, 25 січня, в Поклюці пройдуть одиночна змішана естафета і змішана естафета.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Олена Підгрушна
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