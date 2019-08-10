Зіркова українська футболістка відзначилася дебютним голом за "Атлетіко"

Футболістки збірної України Ольга Овдійчук и Натія Панцулая проходять процес адаптації в новому клубі – іспанському "Атлетіко" з Мадрида.

У першому з цих поєдинків "Атлетіко" розгромив 12:0 "Посоальбенсе". Овдійчук вийшла на поле зі стартових хвилин, а Панцулая з’явилася в другому таймі, пише "Главком".

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А в наступному матчі, в якому "Атлетіко" розгромив "Осасуну" 6:0, Овдійчук, яка знову вийшла в основі, забила перший у складі нової команди м’яч.

Гол Ольги на 38-й хвилині був третім у цій зустрічі. Панцулая в цій грі теж вийшла на заміну, вийшовши в другому таймі саме замість Овдійчук.

У минулому сезоні Ольга Овдійчук, вигравши чемпіонат та Кубок України, стала найкращою бомбардиркою національної першості. У свою чергу, 27-річна Панцулая виступала за турецька "АЛГ Спор", де вона була капітаном команди.

До слова, Ольга Овдійчук – найсильніша українська футболістка наших днів. Вона – шестиразова чемпіонка України і п’ятиразова володарка національного Кубка. Ольгу двічі визнавали найкращою футболісткою України.