Зіркова українська тенісистка несподівано пропустить US Open

17-річна українська тенісистка Марта Костюк пропустить останній у сезоні турнір Великого Шолома – US Open.

Причина пропуску – невідома. Про це повідомляє btu.org.ua.

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Костюк не брала участі в професійних турнірах з початку липня, після поразки від Анни Калинської в першому колі кваліфікації Вімблдонського чемпіонату.

У липні українка виступила в командному чемпіонаті World Team Tennis, де в одному з матчів "Washington Kastles" зіграла в парі разом з Вінус Вільямс.

У минулому році на US Open Костюк програла в другому колі відбіркового турніру чеській тенісистці Марі Боузковій. На даний момент українка займає 198-й рядок у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що в кваліфікації американського Мейджора виступлять Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.