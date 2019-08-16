Зіркова українська тенісистка несподівано пропустить US Open
17-річна українська тенісистка Марта Костюк пропустить останній у сезоні турнір Великого Шолома – US Open.
Причина пропуску – невідома. Про це повідомляє btu.org.ua.
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Костюк не брала участі в професійних турнірах з початку липня, після поразки від Анни Калинської в першому колі кваліфікації Вімблдонського чемпіонату.
У липні українка виступила в командному чемпіонаті World Team Tennis, де в одному з матчів "Washington Kastles" зіграла в парі разом з Вінус Вільямс.
У минулому році на US Open Костюк програла в другому колі відбіркового турніру чеській тенісистці Марі Боузковій. На даний момент українка займає 198-й рядок у рейтингу WTA.
Нагадаємо, що в кваліфікації американського Мейджора виступлять Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.