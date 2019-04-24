Зіркові біатлоністи не потрапили у склад збірної України на новий сезон

Тренерська рада Федерації біатлону України затвердила склад команди на сезон 2019/2020.

У жінок в загальній групі не виявилася жодної олімпійської чемпіонки. Анастасія Меркушина та сестри Семеренко будуть тренуватися за індивідуальною програмою з особистими наставниками, по Олені Підгрушній та Юлії Джимі визначеності ще немає.

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Що стосується чоловічої збірної, то в основній команді не виявилося тільки Сергія Семенова, який підготовку до сезону почне в резерві, склад якого ще не оголошено.

Перші збори команд розпочнуться 21 травня. Чоловіча збірна відправиться в уподобаний роком раніше Буковель разом з Анастасією Меркушиною.

Жіноча команда знову розраховує на гостинність білоруських Раубічів. Примітно, що в серпні в Раубічах пройде літній чемпіонат світу-2019.

Склад збірної України з біатлону на сезон 2019/2020:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Віталій Труш.

Жінки: Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Ольга Абрамова, Дар'я Блашко, Анна Кривонос.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що Федерація біатлону України підбила підсумки сезону 2018/2019. Одне з питань, яке прозвучало на засіданні тренерської ради за участю провідних наставників України та функціонер – хто може очолити Федерацію після Володимира Бринзака.

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