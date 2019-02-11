Зіркові футболісти пожертвували купу грошей на пошуки пілота літака Еміліано Сали

Нападник "ПСЖ" Кілліан Мбаппе вніс свій внесок у пошуки зниклого літака з форвардом "Кардіффа" Еміліано Салою.

Сім'я пілота Девіда Ібботсона, який керував літаком з нападником "Кардіффа" Еміліано Салою на борту, збирає гроші на пошукову операцію. Про це повідомляє ВВС.

Читайте також: Смерть Еміліано Сала: всі новини трагедії

Зокрема, відомо, що форвард ПСЖ Кілліан Мбаппе пожертвував 27 тисяч фунтів, а 1000 фунтів перерахував колишній гравець збірної Гаррі Лінекер. На даний момент зібрано понад 100 тисяч фунтів.

До слова, для початку приватної пошукової операції потрібно збірати 300 тисяч фунтів.

Що сталося з Еміліано Сала?

Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Відомо, що перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.



23 січня рятувальники відзначилися першими знахідками – їм вдалося виявити уламки металу поблизу місця можливої катастрофи, однак жодних слідів людей не було.



24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.



У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака, яким летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram